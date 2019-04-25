Fenerbahçeli Futbolculardan Josef İtirafı: Kalsaydı Bu Durumda Olmazdık
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de futbolcular arasında yapılan konuşmalarda en çok Josef de Souza gündeme geliyor. Brezilyalı futbolcu için, "Souza savunma ile hücum arasındaki bağı çok iyi sağlıyordu. Takımın bel kemiğiydi. Ayrılması bütün dengeleri bozdu" yorumları yapılıyor.
Fenerbahçe'de sezon başı yapılan transferler ve giden oyuncuların ardından kadro kalitesi tüm kamuoyunca tartışılıyor. Yapılan 16 transfere rağmen geçen sezonu ikinci sırada bitiren takımın küme düşme hattına yakın olması Sportif Direktör Damien Comolli'nin koltuğunu sezon başından bu yana sallamaya başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular arasında yapılan sohbetlerde de bu konu sıklıkla dile getiriliyor. Gönderilen oyuncular konuşulurken en çok kulağı çınlayan isim ise Josef de Souza...
O KALSAYDI BUGÜN BU NOKTADA OLMAZDIK
Souza, sezon başı kampını Fenerbahçe ile geçirmiş ardından 12 milyon Euro gibi rekor bir bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye satılmıştı. Futbolcular Souza'nın boşluğunun dolmadığına inanıyor.
Sarı-lacivertli yıldızlar, "Souza savunma ile hücum arasındaki bağı çok iyi sağlıyordu. Takımın bel kemiğiydi. Ayrılması bütün dengeleri bozdu. Hiç kimse onun yerini dolduramadı. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sadece Souza olsa şu an kesinlikle bu noktada olmazdık" ifadeleriyle Brezilyalıya olan özlemi dile getirdiler.
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keşke demeyi bırakın da önünüze bakın. bu durum tek bir kişiye bağlı değil. takım komple bitik.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir alay asalak ve korkak insan bu kelamı ederken utanır siz ne boka yarıyosunuz derler adamaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizki Zico yu kovmuş kulübüz bunlar nekiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yav he he olurdunuz şampiyon. Her yıl aaynı muhabbetCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahce bi futbolcu gitti die bu haldeyse kulubu kapatin sozde turkiyenin 2.buyuk takimiCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır