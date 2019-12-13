Allahyar'ın son hali şaşırttı!

13.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan futbolcu, bu sezon İstanbulspor'da 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.