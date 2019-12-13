Haberler » Spor » Allahyar'ın son hali şaşırttı! - Spor

Allahyar'ın son hali şaşırttı!

Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

13.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07
Allahyar'ın son hali şaşırttı!

'nin 'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan futbolcu, bu sezon İstanbulspor'da 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • DARK DAYS:
    Vucut çalışacağına taktik çalışsın oraya tecrübe kazanılsın diye yollandı uğraştığı şeye bak
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler