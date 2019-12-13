Allahyar'ın son hali şaşırttı!
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
13.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan futbolcu, bu sezon İstanbulspor'da 10 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.
Kaynak: Hürriyet
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Vucut çalışacağına taktik çalışsın oraya tecrübe kazanılsın diye yollandı uğraştığı şeye bakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır