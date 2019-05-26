Fenerbahçeli Frey'e Sürpriz Talip

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Frey'e İngiliz ekibi Leeds United'ın takip olduğu iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; F.Bahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Michael Frey'e talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, gelecek sezon İsviçreli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Leeds'i yakından takip eden muhabirler Michael Frey hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Frey, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı.