Fenerbahçeli Carlos Kameni, Eskişehirspor'un Teklifini Reddetti
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Carlos Kameni'ye Eskişehirspor talip oldu. Fenerbahçe transfere yeşil ışık yakarken tecrübeli kaleci Eskişehirspor'un teklifini reddetti.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkarılmayan Carlos Kameni için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre bu sezon sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamayan deneyimli file bekçisi için Eskişhirspor'un talip olduğu öğrenildi.
KAMENİ ESKİŞEHİRSPOR'U REDDETTİ
Fenerbahçe'nin transfere yeşil ışık yaktığı, ancak Kamerunlu file bekçisinin istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.
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