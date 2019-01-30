Fenerbahçeli Carlos Kameni, Eskişehirspor'un Teklifini Reddetti

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkarılmayan Carlos Kameni için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre bu sezon sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamayan deneyimli file bekçisi için Eskişhirspor'un talip olduğu öğrenildi.

KAMENİ ESKİŞEHİRSPOR'U REDDETTİ

Fenerbahçe'nin transfere yeşil ışık yaktığı, ancak Kamerunlu file bekçisinin istememesi üzerine transfer gerçekleşmedi.