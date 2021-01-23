Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi
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Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi

23.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:49

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor. Milli futbolcunun başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü yaklaşık 1 milyon 300 bin TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.

Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Caner'in siyah beyazlı kulübü icraya verdiği ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin'in Beşiktaş'ı icraya verdiği haberleri 24 Eylül 2020'de medyaya yansımıştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda icra takibi başlatan Erkin'in siyah beyazlılardan istediği paranın tutarı da öğrenildi.

Caner Erkin'in başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2016-2017 sezonunda İnter'den Beşiktaş'a gelen ve 4 sezon siyah beyazlı formayı giyen Caner Erkin, 1 şampiyonluk yaşadı. Erkin, 136 maçta 7 gol ve 27 asiste imza koydu.

Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi
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