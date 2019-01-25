Fenerbahçeli Benzia, Ümraniyespor Maçından Önce Abdest Aldı
Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Benzia, Ümraniyespor maçından önce abdest alınca dikkatleri üzerinde topladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ümraniyespor ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.
Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, yedek kulübesine gelerek malzemecilerden su istedi. Maç başlamadan saha kenarında abdest alan oyuncunun bu görüntüleri büyük ilgi gördü.
Yassine Benzia, sezon başında Fenerbahçe'ye Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak transfer olmuştu.
YORUMLAR (45)
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PARA KAZANMANIN EN İYİ YOLU DİN VE ATATÜRKÜ SÖMÜRMEK HAYIRLI İŞLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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40 lansa nafileCevap Yaz Yayından Kaldır
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Din simsari isi kapmis abdest alacak yermi yok soyunma odasinda niye almamisCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Demek ki keramet abdestte değil :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bunlar reklam kokan hareketler mayk. . . içerde niye almadınCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır