Fenerbahçe, Zapata Transferi İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe'de sezon sonunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in ayrılacağı stoper bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata'yı yakından takip ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperin bedelsiz olarak takıma katılma ihtimali hayli yüksek.

2 YIL İÇİN MALİYETİ 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Sadık ve Serdar Aziz'in bulunduğu stoper rotasyonuna sadece 1 yabancı transferi yapacak. Bu üçlünün yanına altyapıdan yetişen genç bir isim eklenerek savunma göbeğindeki 4 isim oluşturulacak. Tecrübeli isim Zapata ile kısa süreli ve düşük maaşlı bir sözleşme yapılacak. Yönetim 2 yıllık anlaşmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun 2 yıllık maliyetinin 3 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Milan dışında Udinese ve Villarreal formaları da giyen Zapata bu sezon İtalyan ekibi ile 4 kulvarda toplam 17 resmi maça çıktı. Bir de gol attı.