Fenerbahçe, Zapata Transferi İçin Harekete Geçti
Gelecek sezon için savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Skrtel ve Neustadter'in yerine Milanlı futbolcu Zapata düşünülüyor.
Fenerbahçe'de sezon sonunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in ayrılacağı stoper bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata'yı yakından takip ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperin bedelsiz olarak takıma katılma ihtimali hayli yüksek.
2 YIL İÇİN MALİYETİ 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Sadık ve Serdar Aziz'in bulunduğu stoper rotasyonuna sadece 1 yabancı transferi yapacak. Bu üçlünün yanına altyapıdan yetişen genç bir isim eklenerek savunma göbeğindeki 4 isim oluşturulacak. Tecrübeli isim Zapata ile kısa süreli ve düşük maaşlı bir sözleşme yapılacak. Yönetim 2 yıllık anlaşmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun 2 yıllık maliyetinin 3 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
Milan dışında Udinese ve Villarreal formaları da giyen Zapata bu sezon İtalyan ekibi ile 4 kulvarda toplam 17 resmi maça çıktı. Bir de gol attı.
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4 kulvarda 17 mac nedir lanCevap Yaz Yayından Kaldır
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İmamoğlunu tebrik ediyorum. Martın sonu baharCevap Yaz Yayından Kaldır