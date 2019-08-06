Fenerbahçe Zajc için kararını verdi!

06.08.2019 09:44

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Miha Zajc için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Empoli'den 3,5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Max Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalabileceğini belirtmişti.

Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc'ı satma kararı alan Fenerbahçe 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertliler, bu rakamı ödeyecek kulübe oyuncuyu göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.