Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyesporlu Futbolcular, Soyunma Odasında Ölüm Haberi Aldı
Fenerbahçe'yi Türkiye Kupasının dışında bırakan Ümraniyesporlu futbolcular, soyunma odasında eski hocaları Göksel Gencer'in ölüm haberini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek iki maç sonunda tur atlayan Ümraniyespor'da futbolcular, çeyrek finale yükselmenin sevincini, soyunma odasında aldıkları acı haber nedeniyle yaşayamadı. Soyunma odasında bir dönem Ümraniyespor'un eski teknik direktörü İsmet Taşdemir'in yardımcılığını yapan Göksel Gencer'in vefat haberini alan Ümraniyespor'da futbolcuların sevinci yarım kaldı.
"SEVİNECEKKEN YIKILDIK"
Karşılaşmanın ardından yapılan flaş röportajlarda üzüntülerini dile getiren Ümraniyespor futbolcuları, gözyaşlarını tutmakta zorlandılar. Ümraniyespor futbolcuları, yaptıkları konuşmalarda "Çok üzgünüz. Soyunma odasına gidip tam sevinecekken Göksel Gencer hocamızın vefat haberini aldık. Yıkıldık" ifadelerini kullandılar.
Ümraniyespor futbolcuları, Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet dilerken, sevenlerine sabır dilediler.
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krala şikayet etsinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar nasip etsin..Gerizekalı birileri ölüm haberinin altına banka kredi yorumu yazmış az insan taklidi yapın yaa nasıl bir kavime denk geldik yarabbim...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Duydum ve inceleme baslatiyorum. Hukukcu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kredi Kartları için verilen Kredi 60 aya çıkmış sözde ama nedense adı geçen bankalar kimseye bu konuda kredi vermiyor, hep çeşitli bahanelerle insanlar geri çevriliyor amaç yardımcı olmak falan değil gözlerimle şahit oldum ve hatta banka personelinden duydum gelen bir bahaneyle geri çevriliyor diye...Yok bizim müşterimiz değilsin yok burada hesabın yok yok maaşın yetersiz vs vs... Yetkililere DuyrulurCevap Yaz 5 Yayından Kaldır