Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz!

17.10.2019 20:37

2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Makedon kulübü Vardar, o tarihten bu yana ciddi anlamda ekonomik darboğazın eşiğinde. UEFA'dan ceza alan ve yaşanan ekonomik kriz sebebiyle birçok futbolcusunun kulüpten ayrıldığı Vardar'da şimdi de yeni bir sorun ortaya çıktı. Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, UEFA'dan gelen bonusların kulübün kasasına girmediği ve paraların bir anda yok olduğunu söyledi. Pancev o dönemle alakalı yaşananlar hakkında şu açıklamaları yaptı:

"UEFA'DAN GELEN PARAYI KULLANACAKTIK"

"Vardar'da garip bir şeyler oldu. Najdovski ve ben takımın kalitesini yükseltmek için görevdeydik. Çok hızlı bir şekilde çalışmalar yaptık. Avrupa'da Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürpriz yaptık. Gruplara kaldık. Ancak Fenerbahçe'yi eleyip gruplara kaldıktan sonra daha güçlü bir kadro oluşturmak adına UEFA'dan gelen parayı kullanacaktık. Ancak tam tersi oldu. Paralar nerede bilmiyorum. Sonrasında ise ekonomik kriz başladı ve birçok futbolcu takımdan ayrıldı."