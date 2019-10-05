Fenerbahçe yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tuncay Şanlı, sarı lacivertli ekibin Antalyaspor'a evinde yenildiği maç sonrasında büyük üzüntü yaşandı.

05.10.2019 13:50
Fenerbahçe yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı

Fenerbahçe-Antalyaspor maçını sarı-lacivertli takımın unutulmaz oyuncuları da izledi. Eski milli oyuncular Tuncay Şanlı ve Mehmet Aurelio karşılaşmayı locadan takip etti.

Maçın neredeyse tamamını ayakta takip eden Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilmesinin ardından üzüntü yaşadığı görüldü.

Tucnay Şanlı, 2002 senesinde Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yetenekli oyuncu 5 sene sarı lacivertli ekibin formasını giymiş ve 132 resmi maça çıkarken 51 gol atıp, 24 asist yapmıştı. Yıldız isim daha sonra İngiliz ekibi Middlesbrough'ya bonservis bedeli olmadan gitmişti.

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