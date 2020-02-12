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Fenerbahçe, yeni sezon için N'Sakala ile anlaşma sağladı

Hasan Ali Kaldırım'ın sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesi sebebiyle bu bölgede aradığı katkıyı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı.

12.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:14
Fenerbahçe, yeni sezon için N'Sakala ile anlaşma sağladı

, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor.

'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.


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: Fenerbahçe, yeni sezon için N'Sakala ile anlaşma sağladı
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