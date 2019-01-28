Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu.

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