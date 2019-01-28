Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado.
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu.
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