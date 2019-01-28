Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçında Gerginlik!

Roberto Soldado ile Giulherme arasında gerginlik yaşandı. Korner bayrağına yakın bölgedeki gerilimi diğer futbolcular yatıştırdı. Hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.

Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme yerde yatan takım arkadaşını gösterip sonrasında Fenerbahçeli oyuncuların durmasını fırsat bilip ara pası atınca sahada gerginlik yaşandı.

Gerginliği diğer futbolcular yatıştırdı. Hakem Ali Palabıyık Guilherme ve Soldado'ya sarı kart çıkardı. Taraftarlar da yaşanan tartışmaya tepki gösterdi.

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