Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçında Gerginlik!
Roberto Soldado ile Giulherme arasında gerginlik yaşandı. Korner bayrağına yakın bölgedeki gerilimi diğer futbolcular yatıştırdı. Hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetti.
Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme yerde yatan takım arkadaşını gösterip sonrasında Fenerbahçeli oyuncuların durmasını fırsat bilip ara pası atınca sahada gerginlik yaşandı.
Gerginliği diğer futbolcular yatıştırdı. Hakem Ali Palabıyık Guilherme ve Soldado'ya sarı kart çıkardı. Taraftarlar da yaşanan tartışmaya tepki gösterdi.
YORUMLAR (14)
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Ya üç iki Malatya alır ,yada beraberCevap Yaz Yayından Kaldır
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ucuncu dunyaninda seninde debreminde senindeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Her sezon bir tane oyuncu berbat oynardı bu maçta Soldado ve Benzia berbat maçın kopma noktasında Soldado iki pozisyonu harcadı maç böyle oldu aferin bir sen eksiktin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Haydi renktaşlar acımayın fenereCevap Yaz 10 2 Yayından KaldırMALATYALI: Acımayız1 Yayından Kaldır