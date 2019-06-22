Fenerbahçe'ye Zapata'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Cristian Zapata'nın yeni takımını duyuruldu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile sözleşmesi biten Cristian Zapata, Serie A ekibi Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın.

2-3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Zapata'nın menajeri Cordoba geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Zapata şu anda Copa America'ya konsantre oldu ve şu anda tek hedefi bu. Bazı kulüplerle görüşüyoruz ancak konsantrasyonunu bozmak istemiyoruz. Umarım 2-3 yıl daha oynayabileceği bir kulüp bulacak ve önemli şeyler için savaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Milan ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper, Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.