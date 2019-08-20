Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!

Fenerbahçe, Kolarov transferini bir türlü bitirememesi sonrasında başka alternatiflere yöneldi. Sarı lacivertli ekip, Milan'da forma giyen Diego Laxalt için nabız yokladı. Oyuncu önce yeşil ışık yaktı, daha sonra ise kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi.

20.08.2019 16:30
Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!

Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kolarov ile her konuda anlaşan ve Roma'nın bonservis inadının kırılmasını bekleyen sarı-lacivertliler de gündemdeki diğer isim Milan'ın sol beki Diego Laxalt'tı.

KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Daha önce Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Uruguaylı sol bek, SportItalia'da yer alan habere göre Milan'dan ayrılsa bile İtalya'da futbol oynamak istiyor. Laxalt'ın Atalanta ve Fiorentina'nın teklifiyle ilgilendiği ve İtalya'da kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.

Diego Laxalt geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 29 resmi maçta, 1 asit yaptı. Diego Laxalt'ın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Milan, 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu 2018 yılında 14 milyon euro karşılığında Genoa'dan transfer etmişti.

Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!
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YORUMLAR (2)

  • KAMBOÇYALI:
    yahu 29 maçta 1 asist yapmış bir adamı alıp ne halt yicez pardon ? Laxalt nedir yaaa ? Ulan h. Ali''ye kurban olsun bu ve diğerleri . . . Ben ki Hasan Ali''ye sövmekten geri durmayan adam iken , vallahi şimdi mumla arıyorum. Özledik seni hasansio
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