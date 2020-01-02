Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir
Fenerbahçe'nin 1 Kasım'da yaptığı KAP açıklamasına göre futbolcu maaşları 393 milyon lira. Ancak yüzde 30 sapma dahil Fenerbahçe'nin harcama limiti 292 milyon lira. Eğer bu fark kısa sürede kapatılamazsa, transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir.
Ara transfer döneminde kadronun eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitiyle sarsıldı. Ortaya çıkan tablo, sarı-lacivertlilerde büyük bir bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.
MAAŞ YÜKÜ AĞIR
Fenerbahçe'nin 1 Kasım tarihinde KAP'a gönderdiği rakamlara göre futbolculara ödenen toplam maaş 59.6 milyon Euro (yaklaşık 393 milyon lira) seviyesinde.
ZAMAN ÇOK KISA
Ancak TFF'nin açıkladığı harcama limiti ise 224 milyon lira. Yüzde 30'luk sapma limiti bile eklendiğinde rakam 292 milyon liraya çıkıyor. Eğer kısa sürede 101 milyon liralık açık kapanmazsa transfer yasağı ve puan silme cezalarının gelme tehlikesi yaşanacak.
TÜM GÖZLER ALİ KOÇ'TA
Açıklanan harcama limiti rakamları Başkan Ali Koç'u da büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda. Koç'un ara transfer döneminin bitimine kadar nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Başkan Koç, sponsorluk anlaşmaları için çok büyük bir çaba harcıyor.
AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Ali Koç'un harcama limiti ve kulübün mali olarak son durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
Haber Videosu: Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir
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Algı operasyonu yapmaya gerek yok. Fenerbahçe düşmanlarını yenip sezon sonu 4. yıldızı takacağız. Aspora, Ermana ve bu medyaya çok sağlam kapak olacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe hepinizi şike şike şampiyon olacak. . . İstediğiniz algıyı oluşturun.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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andaval olu g zekalı UEFA sayfasınadaki açıklamaları oku ln ne gri zekalılarla futbol tartışıyoruzYayından Kaldır
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Ne yani koskoca koc ailesi bu borcu kapatamaz mi neden baskan olduki biraksaydiniz aziz devam etseydi bir faydaniz olmayacaksa. Bence siz bi 1. ptt, ye düsün de akliniz basiniza gelsin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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''ZORLU'' Toplantısından sonra harcama limitlerinin neden @ oranına çekilmeye çalışıldığını şimdi TÜRK kamu oyu anlamıştır sanırım.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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moses 3. 5 milyon euro alıyorsa olacağı buuuuuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Beter olursunuz inşallah yıllarca şikeyle milletin hakkını gasp ettiniz ödeyin çekin şimdi cezasını siz yatın kalkın bida yatın kalkında o aydınlara dua edin benceCevap Yaz 9 20 Yayından Kaldır
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Ağzına sağlık Sokaktaki FB''li NOKTA1 Yayından Kaldır
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He doğru kurulan kumpas Aydınlar dediğin adamı içine alarkta gerçekleştiremediler, FB li bir başkan ile yalandan gerçekleşen şikeyi onaylatarak FB yi yok etmekti amaçları. Ne oldu, FETÖ cüler kimler çıktı, Hakan ŞÜKÜR ler Arif ERDEM ler daha sayayımmı, gerek yok aklı başında GS lı ve diğer kluplerde bulunmuş Fetö cüler yüzünden kardeşlerimizi üzmeyelim. Kininiz okadar kabarmışki vatan hainlerinin tuzaklarına bile evet bu bir tuzaktır diyemiyorsunuz, Bu kumpasın türk futbolunu getirdiği nokta ortada7 1 Yayından Kaldır
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beter ol kampanyası yapın acun''la :))Cevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır