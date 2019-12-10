Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro
Fenerbahçe'nin yıldızını Tottenham, Leicester, E.Frankfurt ve Monaco'dan sonra Lazio da kadrosunda istiyor. İtalyanlar, Vedat Muriqi için sezon sonunda 20 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.
Vedat Muriqi paylaşılamıyor... Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanların ünlü kulübü Lazio talip oldu. İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında..
SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR
Lazio'nun Vedat Muriqi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Tottenham, Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.
TOTTENHAM YİNE İZLEDİ
Bu arada Tottenham kulübünün scoutları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. İngiliz ekibi, Jose Mourinho'nun da takibinde olan Vedat Muriqi'yi bir süre daha izleyecek ve transferle ilgili kesin karar verilecek.
14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
(Takvim)
Haber Videosu: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro
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AZ GELİR YAVRUM MİTAT AVRUPALI KLUPLERDE BU FİATIN 2 KATI EDİCEK ELİNİZİ CEBİNİZE ATIN BU ARADA GALATASARAYLI ARKADAŞLARADA GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM VEDATIN YERİNE YILDIZ ALDINIZ YILDIZINIZ KAYDI :d:d:dCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah gs yöneticlerin belasını versin bunu şike bahçeye kaptırdıkları için adam bas bas bağırdı gs alsın beni diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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YALANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCevap Yaz Yayından Kaldır
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50 milyonu bi gözden çıkarın bu adam için. . . . 20 milyona ancak ferdiyi veririz :DCevap Yaz 6 Yayından Kaldır