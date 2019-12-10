Haberler » Spor » Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro - Spor

Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yıldızını Tottenham, Leicester, E.Frankfurt ve Monaco'dan sonra Lazio da kadrosunda istiyor. İtalyanlar, Vedat Muriqi için sezon sonunda 20 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

10.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:33
Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro

Vedat Muriqi paylaşılamıyor... 'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanların ünlü kulübü talip oldu. İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında..

SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR

Lazio'nun Vedat Muriqi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi , Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.

TOTTENHAM YİNE İZLEDİ

Bu arada Tottenham kulübünün scoutları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. İngiliz ekibi, Jose Mourinho'nun da takibinde olan Vedat Muriqi'yi bir süre daha izleyecek ve transferle ilgili kesin karar verilecek.

14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR

Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

(Takvim)


Haber Videosu

: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (4)

  • BADMAN:
    AZ GELİR YAVRUM MİTAT AVRUPALI KLUPLERDE BU FİATIN 2 KATI EDİCEK ELİNİZİ CEBİNİZE ATIN BU ARADA GALATASARAYLI ARKADAŞLARADA GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM VEDATIN YERİNE YILDIZ ALDINIZ YILDIZINIZ KAYDI :d:d:d
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BELHANDA:
    allah gs yöneticlerin belasını versin bunu şike bahçeye kaptırdıkları için adam bas bas bağırdı gs alsın beni diye
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler