Fenerbahçe'ye Jailson Piyangosu!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelmesi sonrası fazla şans bulamayan Jailson'a Suudi takımlarından teklif var.
Ersun Yanal'ın gelişinden sonra ilk onbirde şans bulmakta zorlanan Jailson'a talip var.
Takvim'de yer alan habere göre; Sezon başında Giulano ve Josef de Souza'yı transfer eden Suudi ekiplerinin, şimdi de Brezilyalı ön libero için teklif yaptığı iddia edildi. Önerilen rakamın 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe, sezon başında Gremio'dan aldığı sambacı için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 23 yaşında olan Jailson, sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplam 22 resmi maça çıktı. Sambacı 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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