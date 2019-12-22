Fenerbahçe'ye derbi öncesi Garry Rodrigues'ten kötü haber
Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in cezasını onadı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı. Rodrigues, derbide kesin olarak forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.