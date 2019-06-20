Fenerbahçe'ye anlaşmaya vardığı Arslanagic'den kötü haber!

Gazet van Antwerpen'e konuşan Royal Antwerp Genel Sekreteri Sven Jacques, "Bu transfer hakkında hiçbir şey duymadık. Fenerbahçe'den bize gelen bir teklif yok. Dino'yu ilk antrenmana bekliyoruz. Şunu özellikle yazın; Dino satılık değil. Yıldızı parlayan her oyuncumuzu satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gazetenin verdiği haberin detaylarında; Dino Arslanagic'in Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir kontrat konusunda anlaşma sağladığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.

BİR VEDA DAHA İSTEMİYORLAR

Antwerp'in Dino Arslanagic konusundaki tutumunun arkasında, Jelle van Damme ve William Owusu gibi iki iyi oyuncusuna veda etmesi ve David Simao'nun da ayrılığının olduğu belirtildi. İlk 11'deki 3 oyuncusunu kaybeden Royal Antwerp'in bir vedayı daha istemediği vurgusu yapıldı.

ARSLANAGIC VE VAN DAMME BELÇİKA'NIN EN İYİ İKİLİSİ

Bosna asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile birlikte Jelle van Damme'ın, Belçika Jupiler Pro League'in en iyi stoper ikilisi oluşturduğunun altı çizilirken, Royal Antwerp'in beklentileri aşıp ilk 4'e kalmasındaki en önemli etkenin de bu olduğu bilgisi verildi.

Mouscron ve Lille altyapılarında forma giyen Dino Arslanagic, Standard Liege ile profesyonel oldu. Ocak 2017'de Mouscron'a geri dönen 26 yaşındaki Boşnak stoper, 2017 yazında ise 400 bin euro karşılığında Royal Antwerp'e katılmıştı. Arslanagic, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı.