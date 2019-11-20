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Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici için transfer teklifleri geliyor.

20.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:53
Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor

Göztepe ve Gençlerbirliği kulüpleri, için sarı lacivertli kulübün kapısını çaldı. için ise Gaziantep, Kayseri ve Denizlispor sıraya girdi. Tolgay Arslan için de Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri devrede.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIRSA KULÜBÜN ELİ GÜÇLENECEK

Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekli eri değerlendirdiklerini ve kulübün yararına bir karar alacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon euro kiralanması halinde de 2 milyon euro gelir bekliyor.

bu 3 oyuncuyla yollarını ayırırsa hem bonservis bedellerinden hemde oyunculara ödediği yıllık ücretlerden kurtulmuş olarak. Sarı lacivertli ekibin devre arası ya da sezon sonunda transfer yaparken eli daha da güçlenmiş olacak.


Haber Videosu: Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor
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