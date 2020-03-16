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Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak gündeme geldi ancak genç teknik adam bir sezonda üçüncü takımını çalıştıramayacağı için girişimlerden sonuç alamadı.

16.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:21
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı

Hoca arayışlarında istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Federasyonun Zeki Murat Göle'ye verdiği iki maçlık izin Konyaspor karşısında son bulurken pro lisansa sahip bir hoca bulması gereken sarı-lacivertliler arayışını sürdürüyor.

BİR SEZONDA ÜÇÜNCÜ TAKIMINI ÇALIŞTIRAMIYOR

Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüğü öğrenilen yönetim bir sonuç alamadı. Çünkü sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay ile devam eden Koşukavak bu sezon kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramıyor.

(Milliyet)

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Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı

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Fenerbahçe,Teknik direktör Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı

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