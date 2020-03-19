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Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek

Yalçın Koşukavak ile sezon biter bitmez sözleşme imzalanacak. Koşukavak hem teknik direktörlüğe getirilecek olan Erol Bulut'un yardımcılığını yapacak hem de altyapıyı koordine edecek.

19.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:05
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek

Fenerbahçe sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için teklif yaptığı ancak Altay ile hedefleri olduğunu belirterek bu teklifi geri çeviren Yalçın Koşukavak ile sezon sonunda sözleşme imzalanacak. Koşukavak'ın ilk görevi teknik direktörlüğü getirilecek olan Erol Bulut'un yardımcılığını yapmak olacak.

TEKNOLOJİ İLE ARASI ÇOK İYİ

Koşukavak'ın ikinci görevi ise altyapıyı koordine etmek olacak. Şu anda Altay ile Süper Ligi hedefleyen genç teknik adam çalışmalarında teknolojiyi fazlasıyla kullanması ve önemsemesiyle tanınıyor.

İLK BAŞTA TEPKİ ALMIŞTI

Yalçın Koşukavak'ın ismi ilk olarak Fenerbahçe teknik direktörü adayı olarak geçtiğinde Sarı-Lacivertli taraftarlardan sanal alemde ciddi oranda tepki gelmiş ve tepkilerden Başkan Koç da nasibini almıştı.

HEDEFİ ALTAY'I SÜPER LİG'E ÇIKARMAK

Yalçın Koşukavak, Altay'ı 1. Lig'de, en azından play off sonrası Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Bu sezon Fener'e gelmemesinin sebebi de bu.

YALÇIN KOŞUKAVAK KİMDİR?

Antrenörlük hayatına Altay'da başlayan 47 yaşındaki Yalçın Koşukavak, adını İstanbulspor'u TFF 2. Lig'de şampiyon yaparak duyurdu. Bu sezona Bursaspor'la başlayan Koşukavak, Timsahlar'ın başında çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alsa da görevinden ayrıldı. Altay'ın başına geçen genç çalıştırıcı, siyah-beyazlılar ile çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

(Takvim)

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Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek

Haberin Videosu:

Fenerbahçe, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek

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