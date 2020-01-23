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Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

23.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:39
Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti

'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

23 MAÇTA 5 GOL ATTI

Nijeryalı oyuncu, İtalyan devi Inter ile sözleşme imzaladı. Moses sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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: Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti
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