Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
23.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:39
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
23 MAÇTA 5 GOL ATTI
Nijeryalı oyuncu, İtalyan devi Inter ile sözleşme imzaladı. Moses sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Haber Videosu: Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti
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