Fenerbahçe Vedat Muriqi için kararını verdi: Sezon sonu gidebilir

Fenerbahçe Kulübü, Avrupa'da birçok tkaımın peşinden koştuğu Vedat Muriqi'yi sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi durumunda satmayı düşünüyor.

19.10.2019 12:49
Fenerbahçe Vedat Muriqi için kararını verdi: Sezon sonu gidebilir

Fenerbahçe, Avrupalı devleri peşine takan Vedat Muriqi için harekete geçti. Kosovalı yıldızın transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen sarı lacivertli teknik heyet, terapiye başladı.

Sabah'ın haberine göre; Golcü futbolcuya şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı. Vedat'ın da şu an için Fenerbahçe'nin başarısı dışında bir şey düşünmediğini hocasına söylediği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibi Tottenham başta olmak üzere Atletico Madrid ve Lazio takip altında tutuyor.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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