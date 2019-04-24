Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İstediği Babel'in Talipleri Çoğalıyor
Sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Babel'e hem kulübü Fulham hem de Championship ekibinden teklif aldığı söyleniyor.
İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. Ancak Hollandalı futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.
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