Fenerbahçe - Ümraniyespor Maçı Serkan Tokat'ın
Ziraat Türkiye Kupasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Ümraniyespor mücadelesinde Serkan Tokat görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak rövanş maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13: 00 Hatayspor (0) - Medipol Başakşehir (1): Özgür Yankaya
18: 00 Kasımpaşa (0) - Aytemiz Alanyaspor (0): Bahattin Şimşek
20: 30 Fenerbahçe (0) - Ümraniyespor (1): Serkan Tokat
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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ulan bülent korkmaz şikeci hikmet karamandan sonra sonra bundan sonra seninde işin inşallah rast gitmesin göztepe maçında o nasıl kodro bile bile maçı verdin göreceksin senin gibi insanların türk futbolunda işi olmaz antalya küme düşer inşallah bunda sonra yüzün gülmesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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fener in neyine kupa önce bir ligde kalmayı garantilesinler hahahaaaa sakın ha kümeye düşmeyin çok üzülürüz hahahaaaCevap Yaz 1 5 Yayından KaldırVATANDAŞ: fb liyim küme düşmesini o kadar istiyorumki merak ettiğim süper ligin hali ne olur şu anda a sporda bile bu fb küme düşer deniyorYayından Kaldır
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Yılın derbisinde Ümraniye 1. 05Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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keşke cüneyte verselerdi.fb elenirdi kesin.adam on senedir fb nin kritik maçlarına veriliyor ve hep bir hata ile kaybettiriyor ama fb camia ve taraftarı uyanmadı.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır