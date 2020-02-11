Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı
Fenerbahçeli futbolcular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.
Fenerbahçe Kulübü de Twitter'dan "Türk futbolu için uyanma zamanı" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
-
Aziz Yildirimi mumla arar oldukCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Insan deprem pankarti acar, yada sehitler icin. Bu ne böyle koca herifler top icin pankart aciyor top icin agliyor. Ali Koc beceremedin istifa et. Aziz yildirim göreve.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
borçlar ne olacak . trasfer yapamıyor başkan kasa boşşşşşşşşşşşşYayından Kaldır
-
Fener aglamaaa fener aglamaaaa fener aglamaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu kadar kaypaklık anca sizde olurdu zaten pes artık bu ne pişkinlik:))Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır