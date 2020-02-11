Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı

11.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:57

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

Fenerbahçe Kulübü de Twitter'dan "Türk futbolu için uyanma zamanı" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Kaynak: İHA