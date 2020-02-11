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Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı

Fenerbahçeli futbolcular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı.

11.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:57
Fenerbahçeli oyuncular

Ziraat çeyrek final rövanşında sahasında GMG 'u konuk eden , mücadeleye "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva'da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

Fenerbahçe Kulübü de Twitter'dan "Türk futbolu için uyanma zamanı" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Kaynak: İHA
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