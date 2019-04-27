Fenerbahçe Son Dakika Golüyle Puanı Kurtardı
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takıma puanı getiren golü 90+7. dakikada Valbuena kaydetti.
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Trabzonspor ile karşılaştı. Fenerbahçe uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü 90+7. dakikada Mathieu Valbuena kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Kadıköy'deki 22 yıllık yenilmezliğini sürdürdü.
FENERBAHÇE HAFTAYA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞACAK
34 puana yükselen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Puanını 53'e çıkaran Trabzonspor ise Kayserispor'u sahasında konuk edecek.
YORUMLAR (67)
-
HEM RİZE HEM TRABZON. . BERABERE NE HİKMETSE. . SANKİ ANLAŞTILAR. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ulen sahınızda beraberliği zor kurtarmışınız kaçtır seviniyorsunuzCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Bir Trabzonspor lu olarak bu ülkede ne zaman kaliteli bir futbol izleyeceğiz çok merak ediyorum 2 takımda tek kelimeyle berbattı maçın hakkı beraberlik bile fazlaydı bence rezil futbol rezil futbol rezil futbol hepsi buCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Fenerbahce toplam 56 yildir sahasinda ne trabzonspor 1997,galatasaray 1999,besiktas 2005 yenilmiyor kadiköyden gercekten cikis yok...Cevap Yaz 7 4 Yayından KaldırKRCKRT: waaaaooov ne büyük ne ilahi nimet harikSINIZZZ1 Yayından Kaldır