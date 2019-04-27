Fenerbahçe Son Dakika Golüyle Puanı Kurtardı

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Trabzonspor ile karşılaştı. Fenerbahçe uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü 90+7. dakikada Mathieu Valbuena kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Kadıköy'deki 22 yıllık yenilmezliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HAFTAYA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞACAK

34 puana yükselen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Puanını 53'e çıkaran Trabzonspor ise Kayserispor'u sahasında konuk edecek.