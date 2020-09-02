HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Tolgay Arslan takıma veda edecek. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin Alman ekibi Hannover 96 ile pazarlık yaptığı aktarıldı.

02.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:16

Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de ayrılıkların da art arda gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekipte ilk vedanın ise Tolgay Arslan'dan geleceği kaydedildi.

Almanya'da Bild Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Tolgay Arslan'a takımdan bonservissiz ayrılabileceğini bildirdi ve oyuncu da Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

DENEYİMLİ İSİM İSTENİYOR

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'ın, orta sahada tecrübeli bir oyuncu transferi istediği ve bu nedenle Tolgay Arslan'a yönelindiği belirtildi.

MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR

Transferdeki tek sorunun, Tolgay Arslan'ın aldığı yüksek maaş olduğu da vurgulandı. Fenerbahçe'den 2 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki oyuncunun aynı seviyede bir maaş teklifi beklediği belirtildi.

2 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin 2019 Ocak ayında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda 33 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor
Haber Yorumları (1)
KRALEX: Oh be kız takımının futbolcusu gibi oynuyordu bjk de de aynıydı zaten neden aldılarki safi zarar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Erol Evgin Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor - Hannover
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:32:23. #1.14#
title