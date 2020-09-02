Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Tolgay Arslan takıma veda edecek. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin Alman ekibi Hannover 96 ile pazarlık yaptığı aktarıldı.

Transfer şampiyonu Fenerbahçe'de ayrılıkların da art arda gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekipte ilk vedanın ise Tolgay Arslan'dan geleceği kaydedildi.

Almanya'da Bild Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Tolgay Arslan'a takımdan bonservissiz ayrılabileceğini bildirdi ve oyuncu da Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

DENEYİMLİ İSİM İSTENİYOR

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'ın, orta sahada tecrübeli bir oyuncu transferi istediği ve bu nedenle Tolgay Arslan'a yönelindiği belirtildi.

MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR

Transferdeki tek sorunun, Tolgay Arslan'ın aldığı yüksek maaş olduğu da vurgulandı. Fenerbahçe'den 2 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki oyuncunun aynı seviyede bir maaş teklifi beklediği belirtildi.

2 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin 2019 Ocak ayında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda 33 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.