: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

24.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 07:47

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1999 yılından sonra ilk kez Kadıköy'de yenmeyi başarırken Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Maç sonu tribünlerden "Ersun Yanal istifa" sesleri yükseldi. Ardından da kamuoyunda Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.

Ancak Yanal, istifa haberlerini yalanladı.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Tecrübeli teknik adam, "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Bu arada 58 yaşındaki teknik adam Ülker Stadı'ndan takım otobüsü ile değil, özel aracıyla ayrıldı. Maçtan 2 sat sonra stadyumdan ayrılan Yanal'a yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti. (Skorer)

Haber Videosu