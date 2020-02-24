Haberler » Spor » Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı - Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Galatasaray mağlubiyetinin ardından istifa ettiği konuşulan Ersun Yanal, Ülker Stadyumu'ndan ayılırken "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

24.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 07:47

Galatasaray, ezeli rakibi 'yi 1999 yılından sonra ilk kez 'de yenmeyi başarırken Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Maç sonu tribünlerden " istifa" sesleri yükseldi. Ardından da kamuoyunda Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.

Ancak Yanal, istifa haberlerini yalanladı.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Tecrübeli teknik adam, "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Bu arada 58 yaşındaki teknik adam Ülker Stadı'ndan takım otobüsü ile değil, özel aracıyla ayrıldı. Maçtan 2 sat sonra stadyumdan ayrılan Yanal'a yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti. (Skorer)


Haber Videosu

: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler