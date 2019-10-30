Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu karşısında! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

30.10.2019 20:23
Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu karşısında! Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı Yağız, Ali Yavuz, Artun

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

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