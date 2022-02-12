Fenerbahçeliler bu fotoğrafı bekliyordu! Altay Bayındır geri döndü

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır iyileşerek sahalara geri döndü. Giresun ekibiyle oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlayan Bayındır, yaşadığı omuz sakatlığının ardından yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuşmuş oldu.

105 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

30 Ekim 2021 tarihinde oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleci, 12 Şubat 2022 tarihinde oynanan Giresunspor maçında forma giyerek 105 günün ardından sahalara geri dönmüş oldu. Altay Bayındır, sakatlandığı döneme kadar bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkmıştı. Bayındır, bu maçlarda 19 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

ONUN YOKLUĞUNDA BERKE FORMA GİYMİŞTİ

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Berke Özer forma şansı bulmaya başlamış ve Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı. 2000 doğumlu kaleci, Altay'ın yokluğunda bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.