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Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan Ali Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

26.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:46
Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında , Ülker ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği 'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti. Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı 'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.

Kaynak: İHA

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