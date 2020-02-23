: Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi

23.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.

Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör Muhammed Ali'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raund. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.

"SENİ DE, SENİ SEVENİ DE SEVMİYORUZ" PANKARTI AÇILDI

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart da açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de, seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

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