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Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi

Süper Lig'in 23. haftasında F.Bahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan 'Rocky & Muhammed Ali' pankartlarıyla G.Saray'ın daha önce yaptığı koreografiye gönderme yapılırken, Maraton tribününde 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.

23.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34
Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi

- derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.

Kale arkasında organize olan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın daha önce yaptığı Rocky koreografisine gönderme yaparak, efsane boksör 'nin Rocky'yi yıktığı bir anı resmetti ve sarı-kırmızılı takıma yenilmedikleri 21. seneyi de öne çıkararak, "Round 21, Your fear, your past" (21. Raund. Korkun, geçmişin)" mesajını açtı.

"SENİ DE, SENİ SEVENİ DE SEVMİYORUZ" PANKARTI AÇILDI

Sarı - lacivertli taraftarlar, öte yandan iki büyük pankart da açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de, seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Rocky göndermeli koreografi
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