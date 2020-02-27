Haberler » Spor » Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti - Spor

Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'ya evinde mağlup olan Fenerbahçe Beko'da sarı-lacivertli taraftarlar Obradovic'i eleştirdi. Oyuncu seçimleriyle ilgili eleştirilen deneyimli çalıştırıcıya istifa tepkisi gösterildi.

27.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20
Fenerbahçe taraftarı, Obradovic'i istifaya davet etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 9 sene sonra sarı lacivertli rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ülker Arena açıldığından bu yana aynı zamanda bu sahada ilk kez kazanan Galatasaray, böylelikle futbolda ve basketbolda 4 gün içinde Fenerbahçe'ye karşı hem futbol, hem de basketbolda rakip sahada üst üste 2 galibiyet elde etmiş oldu.

"OBRADOVIC İSTİFA"

Maçtan sonra sarı-lacivertli taraftarların başta Obradovic olmak üzere Sloukas ve Kalinic'e tepkisi vardı.

Obra'nın Sloukas ve Kalinic ısrarına tepki gösteren taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

Obradovic'le ilgili taraftarların yaptığı bazı yorumlar şöyle;

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler