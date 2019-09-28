Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yaktı

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'nda gitti. Taraftarı Ali Koç uğurlamıştı. Stada girmek için polis kontrolünden geçen Fenerbahçeli bazı taraftarlar Galatasaray forması yaktı.

28.09.2019 18:11
Fenerbahçe taraftarı Galatasaray forması yaktı

lker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise gözaltına alındı.

GALATASARAY FORMASI YAKILDI

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

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YORUMLAR (16)

  • ŞAKİR:
    Ben fenerliyim ama sorsanız tek futbolcu bilmem umrumda değildir. Futbolun gözümde zerre değeri yok. Başta fotoğraftaki teröristten farkı olmayan mallar yüzünden. Lan bu bir spor eğlen stres at yeri gelince güzelce konuş, tartış. Ne bu ya. Otobüse binerler ana avrat tezahüratlar, adam bıçaklama, forma yakma, cam çerçeve indirme. Siz yırtının, yakınlarınızı futbol yüzünden kırın, oradada futbolcular her şeyin en iyisine sahip olsun. Yırtın boğazınızı, gtünüzü
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  • ASD:
    Hoca Osrursa cemaat neler yapar taraftarda başkanıyla aynı seviyeye duşmuş ezik Fenevliler şımarık zengin cocuğu ali koc un talebelerinden başka ne beklenir zaten seviyeyi tuvalet ayarına getirdin kucuk enişte koc ovun eserinle bugun kan dokulurse derbide buda senin sayende kucuk enişte koc sen gider malikanendee viskini yudumlamaya devam edersin zaten ne yapsan sana serbest ceza felan da almıyorsun oh ne guzel hayat
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