Fenerbahçe Soyunma Odasında Dürüm Skandalının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetin şoku atlatılamadan soyunma odasında yaşanan dürüm yeme olayı şok etkisi yarattı.

SOYUNMA ODASINDA DÜRÜM İDDİASI KIZGINLIĞI KATLADI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı. Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.