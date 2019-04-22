Fenerbahçe Soyunma Odasında Dürüm Skandalının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın önüne geçen ise Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu soyunma odasında dürüm yemeleri ve bunun ortaya çıkmasıydı. Olay, dürümlerin içine konan etleri pişiren kişinin sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetin şoku atlatılamadan soyunma odasında yaşanan dürüm yeme olayı şok etkisi yarattı.

SOYUNMA ODASINDA DÜRÜM İDDİASI KIZGINLIĞI KATLADI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı. Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (50)

  • ALP1907:
    Rezillik. 60 milyon euro dendiğinde euro 6dan düşüktü bugün maalesef 6.50 civarlarında. Kur farkıyla borç 25 milyon daha arttı. Geçenlerde 100 milyon daha borç açıklandı. Batırdılar kulübü şimdi paralarımızı istiyorlar. Taraftarın parasıyla olmaz bu iş milyonlar gerekli. Berabere kalsanız yine para girecek kulübe. Zengin çocukların oyuncağı değil FENERBAHÇE. Halkın cebindeki parayı istiyorlar siz zenginler ne yapıyorsunuz mahvettiniz kulübü
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • DÜZGÜN BAŞKAN GELSİN:
    fener olalım tabi tabii verelim dürüm paraları çıksın onlar lüks içinde yaşasın, menajerlik oyunu oynuyor sanki gelmiş başa comollilerle batırdı paraları. zevkine kulüp yönetiyor. berabere kalsan alacağın prim 1.5 milyon civarı. batırdılar kulübü
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.