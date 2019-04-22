Fenerbahçe Soyunma Odasında Dürüm Skandalının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın önüne geçen ise Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu soyunma odasında dürüm yemeleri ve bunun ortaya çıkmasıydı. Olay, dürümlerin içine konan etleri pişiren kişinin sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de alınan mağlubiyetin şoku atlatılamadan soyunma odasında yaşanan dürüm yeme olayı şok etkisi yarattı.
SOYUNMA ODASINDA DÜRÜM İDDİASI KIZGINLIĞI KATLADI
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı. Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.
YORUMLAR (50)
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ali koc dürümcülk yapsin baskanlik neyineCevap Yaz Yayından Kaldır
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TOLGAY İSTEMİŞTİRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rezillik. 60 milyon euro dendiğinde euro 6dan düşüktü bugün maalesef 6.50 civarlarında. Kur farkıyla borç 25 milyon daha arttı. Geçenlerde 100 milyon daha borç açıklandı. Batırdılar kulübü şimdi paralarımızı istiyorlar. Taraftarın parasıyla olmaz bu iş milyonlar gerekli. Berabere kalsanız yine para girecek kulübe. Zengin çocukların oyuncağı değil FENERBAHÇE. Halkın cebindeki parayı istiyorlar siz zenginler ne yapıyorsunuz mahvettiniz kulübüCevap Yaz Yayından Kaldır
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fener olalım tabi tabii verelim dürüm paraları çıksın onlar lüks içinde yaşasın, menajerlik oyunu oynuyor sanki gelmiş başa comollilerle batırdı paraları. zevkine kulüp yönetiyor. berabere kalsan alacağın prim 1.5 milyon civarı. batırdılar kulübüCevap Yaz Yayından Kaldır
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O değilde fenerola para veren enayilere üzülüyorumCevap Yaz 5 Yayından Kaldır