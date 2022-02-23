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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı, Özgür Öztürk - Spor
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- Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın akşam Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Eden Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

- Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

PRAG - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın akşam Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Eden Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçının son provasını yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Eden Arena'da Slavia Prag ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Prag, Spor, Güncel, Haberler

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