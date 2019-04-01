Fenerbahçe, Simone Zaza'yı Gündemine Aldı
Fenerbahçe'nin golcü transferinde yol haritası yavaş yavaş şekilleniyor. Öne çıkan isimler arasında Torino'nun İtalyan golcüsü Simone Zaza da yer alıyor. 27 yaşındaki yıldız için tüm şartlar zorlanacak.
Golcü konusunda yıllardır sıkıntı yaşayan F.Bahçe, bu sorunu kalıcı şekilde çözmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde bulunan isimler arasında en dikkat çekici olanı Torino'nun İtalyan golcüsü Simone Zaza… Sezon başında Valencia'dan kiralanan ve İtalyan kulübünün performansından memnun olmamasına rağmen 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu kullandığı Zaza'yı satmak istediği, F.Bahçe'nin de tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.
"SÜPER TRANSFER OLUR"
Zaman zaman İtalya Milli Takımı'na da çağırılan 27 yaşındaki santrfor için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkaran Ali Koç yönetimi, "Fener Ol!" isimli kampanyadan elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin futbolcu ve ailesiyle yakından tanıştığı, sezon sonuna doğru Torino kulübüyle de masaya oturarak bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Zaza için Yanal'ın "süper transfer olur" dediği gelen haberler arasında.
(Güneş)
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2 tane stoper var zaten. alt yapıdan U 21 den takviye edin. 625 milyon avroyu nasıl kapatacaksınız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Düşen takıma kim gelir. :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Başkan camia arkanda.. Sen rahat ol.. Ama futbolcu bu takıma gelip oynamazsa istedigin transferi yap.. Bu takim alexin, canerin, volkan senin, gökhan gönülün kiymetini bilmedi. Gerçekten savaşan, yorulan, oyuna heyecan katan oyunculardi. Paralarini kurusuna kadar hakettiler. Şimdiki oyuncular maç sonunda terlemiyolar bile. Hırs yok, istek yok, fener ruhu yok.. yazık bu verilen paralara..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cöpleri almaya devaammm.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fener ol kampanyasında önce 65 m avroyu toplasınlar arta kalırsa isterse messiyi alsınlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır