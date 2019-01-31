Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı
Fenerbahçe, milli stoper Serdar Aziz ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, bu transferi gece geç saatlerde resmi sitesinden de duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
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gs yönetimi bir rezalete daha sebep oldu aynısını fener yapar miydi bedava oyuncu sahibi ettiler adamlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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FB de iyi olabilir gerekli bir oyuncuCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali koçtaki vizyona bak galatasarayda kadrodışı kalmış oyuncuları almak :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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2. 300, 000 £ getirirse bonservisi elinde olacak. Yani Galatasaray''dan oyuncu aldık diyemiyorsunuz bonservisi elinde diyorsunuz YERSEN''''''Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir Galatasaraylı olarak ezeli rakibimize hayırlı olsun Serdar Karakterli futbolcudur iyi defans yapar arada duran toplardan gol da atar tek olumsuz yöne sık sakatlanmasıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır