Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı

Fenerbahçe, Beşiktaş'a gitmek istemeyen Şener Özbayraklı'ya lisans çıkarmadı. Şener, ikinci yarıda oynanacak maçlarda oynayamayacak.

Devre arasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak siyah-beyazlı takımı istememesi nedeniyle Fenerbahçe'de kalan Şener Özbayraklı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe muhabiri Ozan Koşar'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertliller TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Şener'e yer vermedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

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