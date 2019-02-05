Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı

Devre arasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak siyah-beyazlı takımı istememesi nedeniyle Fenerbahçe'de kalan Şener Özbayraklı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe muhabiri Ozan Koşar'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertliller TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Şener'e yer vermedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.