Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı
Fenerbahçe, Beşiktaş'a gitmek istemeyen Şener Özbayraklı'ya lisans çıkarmadı. Şener, ikinci yarıda oynanacak maçlarda oynayamayacak.
Devre arasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak siyah-beyazlı takımı istememesi nedeniyle Fenerbahçe'de kalan Şener Özbayraklı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe muhabiri Ozan Koşar'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertliller TFF'ye bildirdiği 28 kişilik kadroda Şener'e yer vermedi.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.
YORUMLAR (37)
-
FB bu yakışır, BJK ''li olarak FB ''yi kutluyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
FB bin oyuncusu değilCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Çok isabetli bir karar keşke aynısını Hasan Ali ve İsmail için de yapsalar ama sol bek yok mecburen katlanacağız.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Mantıklı karar ...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Iyi futbolcu fb de kalmalı.. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır