Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlikle moral bulan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük skorla ayrılan Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün derbide forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
ANTRENMAN BİREYSEL ÇALIŞMAYLA BİTTİ
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bireysel çalışmaların ardından idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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3-0 DEN 3-3E ALDANMAYIN DERİN GÜÇLERİN İŞİ. BAHÇELİ 2 GÜN ÖNCE BERABERE DEDİ. SONRA KIÇLA ORMAN BULUŞTU SONRA İDDİA İHALESİNİ ALAN ADAMIN ATAMALARIYLA MAÇ YÖNETİLİYOR SONUÇ NE OLMALIYDI Kİ BU DURUMDA. RİZE BASAR GEÇER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NORMALDE RİZE FENERİ YENER FAKAT FENER KÜME DÜŞMESİN DİYE MAÇI VERİR .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ersun yanalı kovun kafaya oynayın,Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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fener kümeden zor kurtarırCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır