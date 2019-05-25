Fenerbahçe, Rafinha İçin Devreye Girdi!

UEFA tarafından "başa baş" anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, bir yandan UEFA ile yapılacak müzakereler için hazırlıklarını yapmaya başlarken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. Öncelikli olarak sözleşmesi devam eden futbolcular ile görüşmeler gerçekleştiren ve başta Şener Özbayraklı, Skrtel, Valbuena ve Soldado'yu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transfer stratejisini hem gelecek vaad eden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.

ALLAHYAR İLE ANLAŞMA TAMAM

Bu doğrultuda İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanes ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, asıl sürprizini ise Barcelona'dan Rafinha ile yapmaya hazırlanıyor. Ali Koç'un Barcelona Kulübü ile olan ilişkisinden yararlanmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın da "onayını" alarak Rafinha için düğmeye bastı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Rafinha'yı cuzzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Katalan kulübü ile görüşmelere başladı. Aralık 2018'de sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Rafinha transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Barcelona benim evim ancak sözleşmem de karşımda duruyor. Burada kalmayı tabii ki çok istiyorum ancak kulübün kararlarına saygı duymak zorundayım" dedi.

(Sporx)