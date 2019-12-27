Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yola devam ediyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, milli futbolcu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan'la yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz."
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4 yılın son senesi 3 ay top oynayan bana göre hala FB ye borçlu, 3 yıl ha bugün ha yarın iyi oynayacakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kulüpler neden borç batağında, bu yüzden işte. Bence Türkiyede fubolcularla 1 1 sözleşme yapılması lazım. Eğer önümüzdeki yıl mennun kalınılmassa sözleşme fesih edinebilinmeli.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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ozan kendini düzeltti ve iyi de oynuyor. kalması iyi olduCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Oynamayı bırakır alemlere akar artıkCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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hayirli olsun fenerbahcemize. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır