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Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yola devam ediyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, milli futbolcu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

27.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:05
Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'la yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz."

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