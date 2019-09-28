Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde okunan İstiklal Marşı'na Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse da eşlik etti.

28.09.2019 20:09
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, dev derbi öncesi düzenlenen maç seremonisinde milli marşımızı söyledi.

Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Maç öncesinde okunan İstiklal Marşı'na yerli oyuncuların yanı sıra sarı lacivertli ekibin yeni transferi Max Kruse'un da eşlik etmesi izleyenlerin gözünden kaçmadı. Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'in de İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

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