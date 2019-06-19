Fenerbahçe'nin yeni transferini Belçikalılar açıkladı!

Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Belçika basınından Gazet Van Antwerpen'in haberine göre 26 yaşındaki stoper Dino Arslanagic, 2+1 yıllık sözleşme konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Royal Antwerp'in değişilmez isimlerinin başında gelen 26 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda 20, ikinci sezonunda ise 37 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı.

DİNO'NUN PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Bosna Hersek asıllı olan Belçikalı oyuncu, Belçika'nın U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Henüz A Milli Takım formasını giyemeyen Dino, gücü, fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arslanagic'in piyasa değeri 3 milyon Euro.

(Fanatik)