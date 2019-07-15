Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, flaş açıklamalar yaptı. Rodrigues, Fenerbahçe'ye gitmenin çılgınca bir karar olmadığını vurgularken, "Bu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım." dedi.

"GALATASARAY İLE İYİ ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Rodrigues, "Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlara büyük saygı duydum. Ancak Fenerbahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."diye konuştu.

"KRUSE VE VEDAT MURİQİ'YE SAHİBİZ"

Başarılı oyuncu, "Geçen yıl felaket bir sezon yaşandığını duydum. Geçen sezonun ilk yarısını yakından gördüm. Böyle bir sezon, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kabul edilemez. İyi oyunla duyguları tazelemelisiniz. Fenerbahçe'de Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncusu var ve transferler de sürecek. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.