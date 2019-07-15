Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, "Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum." dedi.
Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, flaş açıklamalar yaptı. Rodrigues, Fenerbahçe'ye gitmenin çılgınca bir karar olmadığını vurgularken, "Bu karar bana çılgınca gelmiyor çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı verdiği için Fenerbahçe'ye minnettarım." dedi.
"GALATASARAY İLE İYİ ZAMANLAR GEÇİRDİM"
Rodrigues, "Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim. Kulübe ve taraftarlara büyük saygı duydum. Ancak Fenerbahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının Fenerbahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."diye konuştu.
"KRUSE VE VEDAT MURİQİ'YE SAHİBİZ"
Başarılı oyuncu, "Geçen yıl felaket bir sezon yaşandığını duydum. Geçen sezonun ilk yarısını yakından gördüm. Böyle bir sezon, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kabul edilemez. İyi oyunla duyguları tazelemelisiniz. Fenerbahçe'de Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncusu var ve transferler de sürecek. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahce Haberlerine neden Fenerbahcelilerden çok CinConlular yorum yapar anlamiš degilim..Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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HAYDAR ''Garry GALATASARAY hakkında konuştu başlığının neresi fenerbahçe haberi ???3 1 Yayından Kaldır
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7enerbahçeCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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@KENAN Ağlama be oğlum sahanızda kupa kaldırdık halen mızıklıyorsun, yakışıyor mu senin gibi sivilceleri geçmemiş bir ergene aaaaaaa2 1 Yayından Kaldır
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Gerçek olan 6 kasım 10 kişiyle 6.0 20 senedir kaybol ezik3 4 Yayından Kaldır
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Hersey para degildir cano, arab parayi teklif ettiginde kimseyi saymadin ve gittin. Geldin ama degerini kaybettin. Fenere gittigin icin de nekadar dogru oldumuzu gösteriyor. #TEAMCIMBOMCevap Yaz 26 28 Yayından Kaldır
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sende haklısın şeneri alarak ne kadar doğru bir takım olduğunuzu gördük. rodriges e gelince serbest kalma maddesi 8 milyon euroydu bastı parayı aldılar. gitti geldi lafı ona kalır sana değil7 14 Yayından Kaldır
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Nereden baktıgına bağlı ;) arabistanda adamlar illa ki bi avrupa kulübüne göndermek zorundaydılar ffp kritelerinden dolayı. Gs den önce teklif beklemiş hiç oralı bile olmamışsınız , dolayısıyla menajeri de FB ye önermiş. Bunun neresinde anorMALlik var yahut neresinde sizin doğru/yanlış oldugunz mevcut anlat bakalım !7 4 Yayından Kaldır
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Bu adamı Galatasaraya gelmeden önce kimse tanımıyodu fenere gelincemi yıldız oldu demekki fenerbahçe Galatasaray sayesinde yıldız görmüş oluyor buda bizden fenerbahçe ye hediyemiz olsunCevap Yaz 20 14 Yayından Kaldır
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Bu Garry fb ye gelmeden önce en iyi taraftar gs de demişti. Tabi gs de tekrar oynayacağını tahmin ederek ama Fb ye geldi. Şimdi fb çok büyük bir takım diyor. Futbolcular böyle sahtekardır. Baliç kefen giyerim ama gs forması giymem demişti, gs forması giymişti. Burak Yılmaz her takım değiştirdiğinde en iyi takım gittiği takım oluyordu :DCevap Yaz 22 9 Yayından Kaldır