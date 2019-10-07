Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, yenilgi sonrası eğlenmeye gitmesiyle tepki çekti

07.10.2019 18:08

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, Antalyaspor yenilgisi sonrası sarışın güzel Hofit Golan ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Adil Rami

"YETER BIKTIK"

Instagram hesabının hikaye bölümünden model Hofit Golan samimi şekilde eğlendiği video yayınlayan Adil Rami tepkiler sonrası videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili, "İş ahlakı olmayan futbolcuyu artık getirmeyin Fenerbahçe'ye yeter bıktık." ifadelerini kullandı.

HOFİT GOLAN KİMDİR?

Ailesi hakkında çok da fazla sır vermeyen Golan, İsrail doğumlu. Ama aerodinamik mühendisi olduğunu söylediği babasının işi nedeniyle yıllar önce aile Kanada'ya taşındı. Golan'ın annesi ise eski bir deniz kuvvetleri askeri. Ancak artık Toronto'da kendine ait bir sağlık ve güzellik enstitüsü var. Hofit Golan'ın pilot olan bir erkek Ailesiyle birlikte Kanada'ya taşındığı ilk yıllarda kendini bulunduğu ortama yabancı hisseden Golan, 14 yaşında dansa ilgi duymaya başladı. Daha sonra katıldığı ve TV'de yayınlanan bir dans şovuyla dikkat çekti. Bu sayede Madonna, Janet Jackson gibi ünlülerle tanışma fırsatı bulan Golan, böylece kariyerini de yavaş yavaş oluşturmaya başladı.

20 yaşına geldiğinde Miami'ye taşınan Hofit Golan, Fashion TV için çalışmaya başladı. Ondan sonra da tasarımcılığa yöneldi. Kendini TV sunucusu, moda tasarımcısı gibi sıfatlarla tanıtsa da asıl şöhretini katıldığı önemli festivallerdeki kırmızı halı görüntülerine borçlu büyük ölçüde. Tasarımcılığın yanı sıra Almanya'da bir güzellik kliniğinin de sahibi. Bütün bunların dışında AmfAR başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu için çalışmalar da yapıyor.